Cielo sereno e caldo torrido in Liguria: è ancora bollino giallo

GENOVA - Quarto giorno consecutivo a Genova di bollino giallo per ondata di caldo. Un Ferragosto che anche in Liguria sarà caratterizzato dalle alte temperature. Il ministero della Salute ha emesso infatti il bollino giallo anche per questa giornata festiva. Cielo sereno e caldo torrido con valori di umidità medio-bassi. Ma forse andrà leggermente meglio rispetto alle ultime ore. E' infatti previsto un lieve calo delle temperature che negli scorsi giorni hanno anche superato i 40 gradi (40,6 a Castelnuovo Magra nello spezzino nella gironata di giovedì).

Situazione di disagio climatico che andrà dunque avanti e sarà maggiormente percepibile nelle aree urbane e nelle vallate meno ventilate ma all'orizzonte si profilà un miglioramento. L''inizio settimana dovrebbe essere caratterizzato ancora dal bel tempo con cielo sereno e qualche passaggio nuvoloso. Da martedì è atteso anche un calo deciso delle temperature grazie all'arrivo di aria più fresca da Nord. Insomma, le giornate di grande caldo forse stanno per finire.

I 15 CONSIGLI PER COMBATTERE IL CALDO:

1. Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11 alle ore 19). Non rimanere all’interno di auto parcheggiate.

2. Se possibile recarsi qualche ora al giorno in zone all’aperto ombreggiate e ventilate oppure al chiuso dotate di aria condizionata (evitando l’utilizzo di ventilatori meccanici in caso di temperature elevate).

3. Ripararsi la testa dal sole con un cappello e in auto usare tendine parasole.

4. Bere molti liquidi, almeno un litro e mezzo/due litri al giorno, anche se non se ne sente l’apparente necessità.

5. Assumere liquidi con regolarità.

6. Durante il giorno usare tende per non fare entrare il sole e chiudere le finestre e le imposte, mantenerle invece aperte durante la notte.

7. Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o alcooliche, in quanto aumentano la sudorazione.

8. Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e gelati a base di frutta e riducendo carne, fritti e cibi molto conditi e piccanti.

9. Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro non aderenti e privi di fibre sintetiche.

10. Non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il proprio medico.

11. Non assumere integratori salini senza consultare il proprio medico.

12. Evitare bruschi sbalzi di temperatura corporea (ad esempio entrare sudati in un grande magazzino condizionato), non respirare con la bocca aperta ma solo con il naso.

13. Se si è affetti da diabete esporsi al sole con cautela per il maggior rischio di ustioni, stante la minore sensibilità al dolore.

14. In caso di cefalea provocata da esposizione al sole, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.

15. Se si è affetti da patologie croniche con assunzione continua di farmaci (ad esempio diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, bronchite cronica, malattie renali) consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali comportamenti particolari o misure dietetiche.