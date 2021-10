Caos autostrade, un'altra giornata di fuoco in Liguria tra code e cantieri

GENOVA - Inizia un'altra giornata tragica in Liguria per tutti gli automobilisti e motociclisti che questa mattina hanno deciso di spostarsi sul territorio prendendo l'autostrada.

Cantieri, restringimenti di corsia e scambi di carreggiata: si accumulano i chilometri di coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia, dove all'ora di pranzo tra un incidente a metà mattinata e un mezzo in avaria, sono segnalati 7 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori andando verso Ventimiglia. Proprio in A10, nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà, si ipotizza una chiusura h24 per ben tre giorni (I DETTAGLI) , come era successo ad agosto 2021, per poter effettuare gli interventi, che a questo punto si possono definire critici, che hanno bisogno di più tempo e per cui non basta la notte.

Nella giornata di oggi le code continuano con altri due km tra Savona e Spotorno. Nello stesso tratto andando verso Genova, i chilometri sono 3. Il traffico autostradale risulta, inoltre, rallentato tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona a causa di un cantiere. Coda di 6 km tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Italia a causa del recupero mezzi incidentati.

Coda non solo nel ponente ligure: 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori, coda di 3 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori in direzione Genova.

Nel levante ligure sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo c'è 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori in direzione Rosignano.