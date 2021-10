Caos Autostrade, tra continue code, cantieri e chiusure notturne in Liguria

GENOVA - Continuano i disagi in Liguria legati alle autostrade della Liguria: sono diverse le chiusure notturne che interessano prevalentemente l’autostrada A10. Soltanto questa notte viene segnalato che è chiusa dalle 22 alle 6 di domani la tratta tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori in direzione Genova e in direzione Ponente chiusi i tratti tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona sempre dalle 22 alle 6 e tra Genova Aeroporto e Genova Pra' dalle ore 23 alle ore 7.

Ed è proprio il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra' che come sempre presenta le maggiori criticità, tanto che a dicembre si ipotizza che possa essere chiuso per tre giorni h24, come era accaduto ad agosto, per effettuare tutti gli interventi che non possono essere effettuati soltanto in notturno, come anticipato dal Secolo XIX. Intanto i lavori all'interno delle gallerie comprese continueranno di certo in alcune sere della prossima settimana, nella notte tra mercoledì e giovedì e tra venerdì e sabato dalle ore 21:30 alle 5:30 e poi nella notte tra sabato e domenica dalle 22 alle 6.

Intanto il risveglio anche in questo sabato mattina autunnale è in coda con disagi segnalati sulla A12 tra Rapallo e Chiavari per lavori in direzione Levante, in A26 verso il Piemonte tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori e in A7 verso Milano è coda tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori e tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.