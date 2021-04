Caos Autostrade, la Liguria si sveglia in coda: tilt A10, A12 e A26

GENOVA - Un risveglio sotto la pioggia per la Liguria stamane ma ancora una volta il risveglio è connotato da lunghe code sulle tratte autostradali liguri e problemi che si riversano anche sulla viabilità ordinaria.

A Levante si segnalano code sulla A12 Genova-Rosignano marittimo sia in direzione levante tra Recco e Rapallo per lavori, sia in direzione ponente tra Rapallo e Recco. Sullal viabilità ordinaria del levante si segnala da Lavagna a Chiavari un lungo tratto di coda a causa di una auto in panne che ha bloccato la circolazione.

Le code, partite già dall'alba, persistono ancora alle ore 9 con 5 chilometri di coda tra Lavagna e Rapallo.

Sulla A26 Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova Voltri dall'alba si segnala coda tra Ovada e Masone per lavori. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia segnalata coda tra Varazze e Celle Ligure per lavori.