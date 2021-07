Caos autostrade, giovedì di lunghe code: critica la situazione a ponente

SAVONA - Giovedì nero quello di oggi 8 luglio 2021 in Liguria. L'ennesimo nella cronistoria delle code che Primocanale racconta ogni giorno ormai da anni.

L'alba è già tragica per la A10, dove persiste la lunga coda intorno a Savona per via dei cantieri, ma anche sulla A26, dove non si vede la fine del serpentone di auto a Masone, sia verso sud che verso nord.

Sulla A26 è attesa la riapertura del Turchino all'altezza del Gnocchetto, franato oltre un anno e mezzo fa. Ma occorrerà attendere il 23 luglio (LEGGI QUI).

Intanto qualche cantiere è stato rimosso - in ritardo - come lo scambio di carreggiata sulla A12 tra Nervi e Recco. Rimangono urgenti i lavori, sulla A12, al rio Burchi di Bogliasco e al Costa Rossa di Sestri Levante, fortemente voluti dall'ispettore del ministero Placido Migliorino dopo le ispezioni di fine giugno. Operai in azione nella notte in questi due casi.

La situazione del traffico alle ore 08,30

Sulla A12 Genova-Rosignano in direzione Rosignano coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Genova coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In direzione Gravellona Toce coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Francia coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

La situazione del traffico alle ore 07,45

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Genova coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In direzione Gravellona Toce coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Francia coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Chiusa a Genova via Sardorella, la rampa di accesso all'autostrada a Bolzaneto. La chiusura è prevista fino alla mezzanotte del 17 luglio 2021.