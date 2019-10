Bikers e fungaioli in giro per i boschi durante l'allerta, i sindaci: "Non è il caso"

BARDINETO - Bikers e fungaioli in giro per i boschi della Liguria durante l'allerta meteo. Sono diverse le situazioni segnalate dai sindaci dell'entroterra che hanno avuto notizie di persone che si sono avventurate lungo i sentieri. Nonostante il maltempo alcuni bikers e fungaioli non hanno voluto perdere l'occasione di fare un giro per i boschi. Il sindaco di Magliolo nell'entroterra savonese ha segnalato la presenza nel territorio di persone che si sono avventurate in bicicletta.

Situazione simile a Bardineto, Comune situato in val Bormida dove il sindaco Franca Mattiauda a Primocanale ha lanciato l'appello: "Purtroppo c'è gente che è andata a funghi, non è il caso, in ogni momento ci possono piccole frane e quindi possono crearsi problemi, noi siamo presenti sul territorio ma non possiamo monitorarlo tutto".