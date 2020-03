Bambina di 15 mesi positiva al coronavirus, trasferita al Gaslini

LA SPEZIA - Una bambina di 15 mesi positiva al coronavirus, è quanto comunica la Asl4 di Chiavari. Si tratta del primo caso in Liguria. Una bambina di 11 mesi era arrivata nei giorni scorsi al Gaslini dalla provincia spezzina, ma non è stata riscontrata, in quel caso, la positività al coronavirus, quindi la piccola era stata riportata a casa.

In questo caso il primo tampone effettuato sulla bambina di 15 mesi ha dato esito positivo, così la piccola è stata trasferita dall’ospedale di Lavagna al pediatrico di Genova.