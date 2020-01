Autostrade, prime code dalla Liguria verso Lombardia e Piemonte

GENOVA - Prima code di rientro dalle Riviere della Liguria verso Piemonte e Lombardia. Molti turisti che hanno passato questi primi giorni dell'anno tra le mete più belle della Liguria si sono messi in viaggio.

Code già dal pomeriggio segnalate sulla A10 tra Savona e la complanare per Savona per traffico intenso. Situazione simile anche tra Pietra Ligure e Savona dove dal pomeriggio sono segnalate code a tratti in direzione Genova. Code anche sulla A6 Torino-Savona tra la città della torretta e Altare a causa di lavori.Rallentamenti in A7 in direzione Nord per traffico intenso.

Stessa situazione anche sulla A26 segnalta coda di 2 chilomentri tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per traffico intenso. Primocanale in diretta il 6 e 7 gennaio per seguire la situazione lungo le autostrade della Liguria (LEGGI QUI).