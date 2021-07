Autostrade nella morsa dei cantieri: lunghe code in Liguria

GENOVA - Dopo la Caporetto autostradale di martedì, la Liguria è ancora bloccata tra le lunghe code su tutte le direttrici già dalle prime ore dell'alba di mercoledì.

Critica ancora una volta la situazione del ponente dove ieri per molte ore l'autostrada è stata chiusa e dove i cantieri onnipresenti hanno causato serpentoni di auto e camion fermi sotto il sole. Ancora problemi, in mattinata, per ripristinare la viabilità tra Pra' e Aeroporto.

Questa la situazione alle ore 8:

Sulla A10 Genova-Savona-ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In direzione Ventimiglia coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A26 Trafori per ripristino incidente, in direzione Genova coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per lavori. E ancora coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Genova Voltri coda di 8 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In direzione Gravellona Toce coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso e in direzione Rosignano coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.