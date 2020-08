Autostrade in Liguria: ancora cantieri, code e disagi

GENOVA - Altra giornata di code sulle autostrade della Liguria. Permane sulla A7 in direzione Nord la chiusura della galleria monte Galletto. Una chiusura che resterà in vigore almeno fino al 25 agosto, data indicata per la fine dei lavori necessari alla messa in sicurezza e quindi alla sua riapertura. Fino a quel momento turisti e non devono fare i conti con uno scambio di carreggiata che obbliga chi arriva da Genova Est a percorrere la carreggiata sud, con una corsia a scendere e una a salire.

Nelle prime ore della mattina code di un km tra Genova est e il bivio A12/A7 per lavori. Ancora da segnalare la presena di alcuni cantieri lungo le tratte liguri che contribusicono a rallentare i viaggi di chi sposta per vacanza o lavoro. Intanto vanno avanti anche le chiusure notturne. Questa notte resterà chiuso da mezzanotte alle 4 il tratto della A26 compreso tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. La chiusura si rende necessaria per il transito di un trasporto eccezionale. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Masone.