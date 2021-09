Allerta meteo in Liguria, ecco i comuni che terranno le scuole chiuse

LIGURIA - A poche ore dalla notizia dell'allerta meteo emanata da Arpal per domani, 16 settembre, arriva la decisione del sindaco Peracchini di sospendere l'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune della Spezia. La notizia è stata messa dal sindaco sui social con un monito per la giornata di domani: "Fate attenzione!". Ad annunciare la chiusura della scuola le amministrazioni di Rapallo e Santa Margherita Ligure.

I comuni interessati oltre a quello della Spezia sono: Ameglia, Arcola, Bolano, Follo, Lerici, Levanto, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano e Vezzano. Lo spezzino sarà infatti interessato da forti piogge e l'allerta gialla dalla mezzanotte di stanotte fino alle ore 6, per poi trasformarla in arancione dalle 6 fino alle 15 e tornare gialla fino alle 18 di domani.

Temporali sul territorio: domani allerta meteo su tutta la Liguria-I DETTAGLI

Le chiusure riguardano solo il levante e l'entroterra di levante, mentre per le altre province liguri l'allerta rimarrà gialla dalla mezzanotte fino alle 18.