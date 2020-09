Allerta gialla per temporali sul centro-Levante, nella notte via Rubens allagata a Genova

GENOVA - Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova rimasti impegnati per piccoli smottamenti che hanno interessato soprattutto il ponente della città. Intorno alle ore 3,30 via Rubens è rimasta allagata per circa un'ora con il traffico viario interrotto per risolvere il problema. A causare l'allagamento del materiale proveniente dalle caditoie non smaltito che ha di fatto tappato le condotte allagando la strada. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di riaprire la strada intorno alle 4,30. Ma pompieri al lavoro anche per piccoli smottamenti e movimenti franosi che si sono verificati tra Genova Vesima e Arenzano e tra Arenzano e Cogoleto causati dalle pioggie di queste ore.

Alle ore 11 scatta l'allerta meteo gialla per temporali sul centro-Levante della Liguria, relativo entroterra incluso (Da Spotorno alla Toscana e valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto). Allerta che durerà fino alle 23,59 di oggi giovedì 24 settembre.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE: Una nuova perturbazione riporta condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria, a partire dalla tarda mattinata, in particolare sul Levante della regione. Si attendono rovesci e temporali con alta probabilità di fenomeni forti o organizzati sulle zone BCE, bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone AD. Cumulate di pioggia fino a elevate su C, significative su BE. In serata venti da Sud-Ovest tra moderati e forti con raffiche intorno ai 50-60 km/h. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso sotto costa.

VENERDI’ 25 SETTEMBRE: Permangono condizioni di instabilità, più spiccata sulla zona C dove è prevista ancora un'alta probabilità di rovesci o temporali forti o organizzati, bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone BE. Attenuazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio. Venti da Ovest, Sud-Ovest fino a burrasca anche rafficati sulla zona A, fino a forti rafficati su C. Ingresso di venti settentrionali fino a forti in serata anche rafficati. Mare in aumento fino a molto agitato su C dove si attende una mareggiata intensa; agitato con mareggiata su AB.e instabile sulla Liguria: sul centro Ponente la giornata di oggi rappresenta una relativa pausa (mentre a Levante saranno possibili fenomeni intensi fino a sera), domani è invece atteso un nuovo passaggio perturbato in particolare sul Centro Levante della regione.