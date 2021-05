Allerta e cantieri, è caos in Autostrada: code in A26, A12 e A10

GENOVA - La Liguria si sveglia sotto la pioggia, prevista fino alle ore 15 a causa dell'allerta gialla emanata da Arpal, ma si risveglia ancora una volta tra i disagi per via della viabilità in difficoltà sulle principali direttrici autostradali della regione.

Ancor prima dell'ora di punta, quando ancora non sono le sette di mattina, si segnalano code sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Voltri tra Ovada e Masone a causa del perdurare dei cantieri e dei lavori in corso.

Coda sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Genova tra Recco e Genova Nervi e anche tra Nervi e Genova est per lavori e sempre sulla A12 tra Chiavari e Recco per lavori: tratte che già ieri erano in ginocchio sia in mattinata sia nelle ore preserali e serali.

Alle 8 di mattina si aggiungono le code a ponente: in A10 Genova-Savona-Ventimiglia direzione Genova c'è coda tra bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

Sulla A7 Serravalle in direzione Milano i rallentamenti prima di Bolzaneto alle 8 di mattina erano già diventate coda. Coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso.