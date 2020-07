A7, riapre in entrambi i sensi il tratto tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest

GENOVA - Da una parte una buona notizia, dall'altra una cattiva per quanto riguarda le autostrade in Liguria. Riaperta in entrambi i sensi il tratto della A7 tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest chiusa da mercoledì scorso a causa della necessità di ispezioni ulteriori su alcune gallerie della tratta.

Dopo i pesanti disagi causati dalla chiusura ora è possibile per chi arriva da Milano proseguire sia verso Genova Ovest che verso l'allacciamento per la A12 e quindi verso Levante. Così come per chi entra a Genova Ovest è possibile sia dirigersi verso Milano che verso Genova Est. Riaperti in orario anche gli altri tratti che erano stati chiusi nel corso della notte per ulteriori ispezioni alle gallerie.

Ma poco le 7 arriva anche la cattiva notizia per chi da Genova è diretto verso Milano, chiuso infatti il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Nord per consentire un intervento di ripristino della pavimentazione al km 99÷200. In corso le operazioni che consentono la riapertura del tratto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta prevista entro la mattinata. Immediatamente in direzione Nord si è creata una coda di 4 km e chi è diretto verso Milano si trova obbligato a uscire a Busalla e attraversare la viabilità ordinaria e rientrare a Vignole Borbera.

Per quanto riguarda le altre chiusure lungo le autostrade liguri è sempre un dedalo quello dei caselli. Sulla A7 chiusa la stazione di Busalla in entrata verso Milano; sulla A10 la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova è chiusa; sempre sulla A10, chiusa la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova; sulla A10 la stazione di Arenzano in entrata verso Savona; sulla A10 chiusa la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

sulla A12 infine chiusa la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova.