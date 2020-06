A12, Rapallo-Chiavari chiude venerdì sera, Bagnasco: "Situazione ingestibile"

RAPALLO - "Sono arrabbiatissimo, la situazione sta diventando ingestibile, sembra ci sia un accanimento sulla gestione di questa emergenza". Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è scuro in volto e non le manda a dire.

Al centro della polemica ancora una volta il caos autostrade che sta tenendo paralizzata la Liguria tra cantieri, scambi di carreggiata, chiusure e ispezioni notturne. Questa volta a far infuriare il primo cittadino di Rapallo è stata la comunicazione di Autostrade per l'Italia che il tratto tra Rapallo e Chiavari resterà chiuso dalle ore 22 di oggi venerdì 26 giugno alle ore 6 di di sabato 27 giugno con il rischio che la sera dopo si replichi.

Il tutto avviene in un fine settimana di fine giugno con l'attesa del traffico che dalla Lombardia di dirige verso il Levante col il casello di Rapallo naturale sbocco per le località turistiche di Santa Margherita e Portofino. "E' insostenibile che avvisino il sindaco con un solo giorno di anticipo, una pubblica amministrazione deve organizzarsi e magari ha già lavori in corso. Il fine settimana è un disastro, senza preavviso una pubblica amministrazione non può dare avviso alla cittadinanza. Inoltre alle ore 22 di un venerdì sera la popolazione d'estate si muove ancora" spiega ancora Bagnasco.

A risultare penalizzato dunque ancora una volta è il settore turistico e tutto quello che vi ruota attorno. "Le parole non servono più, gli esposti evidentemente neanche. Qui siamo di fronte a un'interruzione di pubblico servizio, questo è un comportamento poco responsabile. Stiamo pensando di dare un segnale forte. Di certo non possiamo dire che bloccheremo l'autostrada perché è già bloccata, dovremmo bloccare qualcos'altro" conclude Bagnasco.

Intanto a complicare le cose c'è anche la chiusura dell'uscita di Genova Nervi sulla A12 per chi arriva da Levante dalle ore 8 di oggi fino a una data non al momento conosciuta, questo perché è stato impostato nel tratto uno scambio di carreggiata che impedisce appunto l'uscita. Di conseguenza una sola corsia disponibile per chi viaggia sulla 12. Nella notte tra venerdì e sabato chiuso sulla A7 anche il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla dalle ore 22 del 26 giugno alle ore 6 del 27 giugno per lavori.