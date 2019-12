È Lorena Gaudiano la prima donna dei Carabinieri Subacquei

LA SPEZIA - Lorena Gaudiano è la prima carabiniera sub ed ha ottenuto, assieme al collega Davide Crupi, il brevetto presso il comando legione Liguria. Si tratta di un vero e proprio primato, considerando anche un percorso ed un addestramento estremamente difficili che negli ultimi anni solo 66 aspiranti su 1.072 hanno superato.

Dopo ardue selezioni fisico-attitudinali che si svolgono a Genova, bisogna sottoporsi a visite mediche presso l’ospedale militare della Spezia. Successivamente si passa alla prima fase del corso (della durata di un mese) per poi accedere alla fase successiva al Comsubin, ovvero il Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare Italiana. Dopodiché si ritorna al centro subacquei per l’ultima sessione di formazione di affinamento per le capacità subacquee e per apprendere le tecniche d’immersione dell’Arma.

Loredana Gaudiano ed il collega Davide Crupi, che si occuperanno di soccorso in zone alluvionate, ricerca di Polizia Giudiziaria, e salvaguardia dell’ambiente, verranno assegnati ad uno dei sei nuclei dei Carabinieri subacquei tra Genova, Messina, Cagliari, Napoli, Pescara e Roma.