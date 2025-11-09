A teatro arriva "Il mio Luca. Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio"

Gianluca Vialli con la maglia della Samp Campione d'Italia

La vita di Gianluca Vialli, indimenticato campione della Sampdoria dello scudetto, della Juve e della Nazionale, morto di cancro nel 2023, diventa uno spettacolo teatrale. Sabato 15 novembre 2025, al teatro 'Il Sipario Strappato' di Arenzano (Genova), arriva "Il mio Luca. Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio", testo di Christian Poli, regia di Simone Repetto.

Questo monologo di Andrea Carlini, accompagnato dalle musiche di Aldo De Scalzi e dalla voce di Armanda De Scalzi, si svolge in una sala d'aspetto di una maternità, dove un uomo sta per diventare padre. È qui che Andrea, pieno di tensione e impotenza, decide di raccontare al figlio che arriva le gesta del suo eroe, quel ragazzo diventato uomo che è stato il mito di tanti, nella Genova di un tempo che si allontana sempre più.



Così, la storia di Gianluca Vialli da Cremona scorre sul palco, dagli esordi su campi spelacchiati fino al doloroso epilogo a Londra, con tutto il suo carico di emozione, avventura e simpatia. Soprattutto, scorrono gli anni e i gol della magica stagione sampdoriana, quando un manipolo di ragazzi diede un impossibile assalto al cielo.

Ma raccontare al figlio la storia del grande Luca è anche un modo per raccontare sé stesso, per spiegare a un futuro ragazzo che anche oggi abbiamo un bisogno disperato di eroi. La storia del piccolo Andrea si intreccia così a quella del giovane Luca, in un rimando continuo che porta i due a confrontarsi con le gioie e le asprezze della vita, mentre il mondo intorno a loro cambia e giunge fino a noi.