Dal libro allo spettacolo: la crescita di Pinocchio raccontata a teatro

Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi è molto più di una semplice fiaba per bambini. Si tratta di un romanzo denso di significati profondi e molteplici livelli di lettura dove il protagonista intraprende non solo un percorso di crescita e conoscenza di sé ma anche un cammino verso la definizione della propria identità. Rappresenta insomma la trasformazione dell’uomo verso una condizione umana piena e consapevole.

Uno spettacolo per famiglie e bambini

Dal capolavoro di Collodi Andrea Benfante – attore, musicista e cantante diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova – ha tratto uno spettacolo per famiglie, Pinocchio, una fiaba sonora, produzione di Lunaria Teatro, che andrà in scena domenica 9 novembre alle 17 al Teatro Instabile dove le scenografie di Giorgio Panni, evocative dell’atmosfera circense, faranno rivivere il Paese dei Balocchi, il Campo dei Miracoli, il Teatro dei burattini e molte altre ambientazioni di questa storia senza tempo.