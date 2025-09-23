L'hotel Bristol di Genova compie 120 anni con una grande festa

Una grande festa a Genova per i 120 anni dell'hotel Bristol di via XX Settembre: l'evento celebrativo sarà il 30 settembre, con spettacolo, musica grazie alla collaborazione con il Conservatorio Paganini, una lettura speciale di Igor Chierici ispirata dal libro di Edoardo Meoli che verrà presentato in quell'occasione e che racconta la storia dell'hotel e dei suoi ospiti illustri, dal regista Alfred Hitchcock al principe di Monaco, passando per Vittorio Gassman e tante personalità mondiali. Ne abbiamo parlato a Primocanale con il direttore Giovanni Ferrando e con l'attore Igor Chierici.