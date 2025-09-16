AAA Cercasi comparse in Liguria per una nuova produzione televisiva: i requisiti

Una nuova produzione audiovisiva in Liguria apre le porte a un nuovo casting.

Nella comunicazione diffusa da Genova Liguria Film Commission si legge che è in arrivo un “importante progetto cinematografico americano” il cui titolo provvisorio è “Eternity”, e che vedrà l'inizio delle riprese il prossimo ottobre a Santa Margherita Ligure.

Si cercano comparse: ecco i requisiti

Per questo la produzione cerca comparse, donne e uomini dai 20 ai 75 anni: il casting si terrà domenica 28 settembre dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 18,30 presso l'istituto Colombo - Ostello - Circolo Anspi di via Dogali 2A, a Santa Margherita Ligure. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, per i cittadini extracomunitari richiesta anche copia del permesso di soggiorno.

È preferibile un outfit elegante, formale e non sportivo o tenuta da spiaggia.

Info:

