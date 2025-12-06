Ritrovato a Santo Stefano d'Aveto il 48enne disperso nell'Appennino da ieri

E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri il 48enne che si era perduto fra Emilia-Romagna e Liguria. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi di Santo Stefano d'Aveto, in stato confusionale. Le ricerche erano state affidate anche al soccorso alpino e speleologico dell'Emilia-Romagna.

Il 48enne si era perduto in una zona boschiva dell'Appennino parmense, tra il passo del Tomarlo e il passo dello Zovallo, al confine fra l'Emilia-Romagna e la Liguria.