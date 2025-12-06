Cronaca

Torna alla homepage

Ritrovato a Santo Stefano d'Aveto il 48enne disperso nell'Appennino da ieri

21 secondi di lettura
di Filippo Serio

E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri il 48enne che si era perduto fra Emilia-Romagna e Liguria. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi di Santo Stefano d'Aveto, in stato confusionale. Le ricerche erano state affidate anche al soccorso alpino e speleologico dell'Emilia-Romagna.

Il 48enne si era perduto in una zona boschiva dell'Appennino parmense, tra il passo del Tomarlo e il passo dello Zovallo, al confine fra l'Emilia-Romagna e la Liguria. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS