Lutto a Santo Stefano d'Aveto, è morto il sindaco Roberto Pareti

Lutto a Santo Stefano d'Aveto, a causa di una malattia è morto il sindaco Roberto Pareti. Era ricoverato all’hospice di Chiavari per l’aggravarsi delle condizioni. Patreti era stato eletto primo cittadino nel giugno del 2024. Il vice sindaco, l'ex parlamentare e consigliere comunale di Genova, Mattia Crucioli diventa il vicesindaco facente funzioni in attesa delle nuove elezioni
