Tassista abusivo in motoscafo scoperto dalla Guardia Costiera, scatta la multa

Un tassista abusivo in motoscafo è stato scoperto e sanzionato dalla Guardia costiera a Genova. Si tratta di un operatore commerciale del settore nautico, attivo nella provincia come impresa autorizzata al noleggio di unità da diporto, il quale in realtà effettuava anche un vero e proprio servizio di trasporto passeggeri tra località differenti.

Scattata la multa da 3.800 euro

L'illecita attività è stata sanzionata con una multa di 3.800 euro, inoltre non avendo a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte, all'operatore è stata comminata un'ulteriore sanzione di 160 euro. "Il noleggio di unità da diporto e il trasporto passeggeri differiscono notevolmente l'uno dall'altro - ricorda la Guardia costiera - in quanto il primo ha finalità sportive e/o ricreative e il noleggiatore decide orari, itinerari, soste, mentre il secondo ha quale scopo il collegamento tra due o più località con un itinerario prestabilito, e soprattutto prevede misure di sicurezza più stringenti".