Albero crolla a Pra' e blocca la via: abbattuti palo della luce e telefonico

Foto d'archivio

Crolla un grosso albero sulla carreggiata a Genova Pra': la strada è chiusa per liberare la corsia. E' successo in via Martiri del Turchino, all'altezza di via Salvemini: era l'1 e 40 della notte quando un grande albero si è abbattuto sulla via: nel crollo ha causato danni anche a un palo della luce e a un secondo palo telefonico.

Le modifiche al traffico

Date le grandi dimensioni è stato necessario chiudere la via. Sul posto la polizia locale per regolare il traffico, i Vigili del Fuoco, i tecnici di Aster Verde. Chiamata anche un'ambulanza di Misericordia Ponente Soccorso, ma non risulta nessun ferito.

Via Martiri del Turchino è chiusa fino alla fine dell'intervento all'altezza di via Salvemini. E' possibile in alternativa percorrere via Calamandrei.