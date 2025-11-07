Violenta la collega nel sonno, 25enne arrestato per stupro su nave da crociera

La violenza è avvenuta al largo tra Savona e Imperia

Svegliata nel cuore della notte e abusata. Poi l'aggressore scappa lungo il corridoio della nave da crociera dove lavoravano entrambi. È l’incubo vissuto da una giovane cameriera peruviana violentata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, al largo tra Imperia e Alassio a bordo della Costa Favolosa. L’uomo che l’ha violata – un collega indiano di 25 anni – è finito in carcere: il gip Liborio Mazziotta non ha avuto dubbi: gravi indizi di colpevolezza, filmati delle telecamere e testimonianze oculari.

La notte della violenza sessuale

Erano le 3.30 quando il 25enne si è introdotto clandestinamente nella cabina della collega. La ragazza dormiva. L’aggressore l’ha accarezzata nelle parti intime, poi l’ha violentata. Il risveglio di soprassalto della 21enne è stato un incubo: ha urlato, si è divincolata e ha inseguito l’uomo lungo il corridoio. Due colleghi, incrociati per caso, hanno riconosciuto immediatamente il fuggitivo e hanno detto alla ragazza di chiudersi in cabina. Alle 3.39 le telecamere di sicurezza immortalano la scena decisiva: un uomo scalzo, in pantaloncini, passa di corsa vicino alla cabina. I vestiti indossati corrispondono esattamente a quelli descritti dai testimoni. Pochi secondi dopo, il volto è nitido: è lui, il 25enne indiano. I filmati, visionati dalla Squadra Mobile di Genova appena la nave ha attraccato il 9 ottobre, sono diventati la prova regina.

Il percorso rosa e il rientro in Perù

Sbarcata a Genova, la vittima è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale Galliera di Carignano. Qui ha seguito il “percorso rosa” riservato alle donne vittima di violenza. Il Care Team di Costa Crociere l’ha seguita passo passo. Il giorno dopo, il 10 ottobre, la 21enne è ripartita per il Perù:

Il gip: "Pericolo concreto, va in cella"

Davanti al gip Mazziotta l’indagato ha negato tutto: "Non ero io". Ma il giudice non ha creduto alla versione. Nell’ordinanza si legge: "Gravi indizi di colpevolezza, univoci e concordanti".

La nota di Costa Crociere

“Costa Crociere conferma che il Comando di Costa Favolosa è stato informato di un caso di presunta molestia sessuale relativa a due membri dell’equipaggio. Al momento della segnalazione, la nave era in navigazione verso il porto di Genova, dove era arrivata giovedì 9 ottobre mattina come da itinerario previsto. Secondo le procedure aziendali, sono state immediatamente avviate tutte le azioni necessarie per approfondire i fatti segnalati. Attraverso il suo Care Team, la Compagnia ha subito fornito massima assistenza alla collega che ha denunciato la presunta molestia. Il Comando della nave sta offrendo piena collaborazione e supporto alle attività investigative delle autorità preposte”.