Banda del buco a Sampierdarena: forano 50 cm di muro dal bar sfitto e svaligiano la gioielleria accanto

Un colpo da manuale, eseguito con precisione chirurgica a Sampierdarena. I ladri, due notti fa, hanno scelto il bar chiuso da anni accanto alla gioielleria Mango in via Buranello, facendo un buco di 50 centimetri nel muro spesso mezzo metro. Attesa la chiusura del negozio, sono entrati dal varco e hanno portato via oro e preziosi per 300mila euro, per poi dileguarsi nel nulla. Il furto è stato scoperto la mattina dopo dal proprietario.

Buco nel bar chiuso: gioielleria svaligiata

A lanciare l’allarme sono stati i titolari della gioielleria, che hanno contattato le forze dell’ordine il giorno dopo all’apertura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno constatato il foro nel muro del bar adiacente, abbandonato da tempo. Nessun segno di effrazione sulla porta principale: i malviventi hanno agito in silenzio, sfruttando la parete comune. La notizia del furto in gioielleria, negozio storico del quartiere e molto conosciuto, ha lasciato i residenti sconvolti. Sul posto è arrivato anche il presidente di municipio, Michele Colnaghi.

Le indagini dei carabinieri

Ascoltati i proprietari della gioielleria e del bar, sul posto sono arrivati i militari della seziona investigativa e dei rilievi. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sul furto indagano i militari. Al momento nessuna traccia dei responsabili.