Cerca di eludere i controlli ma viene fermato: era ricercato in Turchia per narcotraffico

È stato fermato perché guidava in modo nervoso, quasi a eludere i controlli. Così la Sottosezione Polizia Stradale di Genova Sampierdarena ha fermato per un controllo, al casello di Arenzano sullautostrada A10, un veicolo Mercedes guidato da un cittadino di nazionalità turca residente nell'entroterra genovese che si è poi rivelato un narcotrafficante.

Gli agenti, insospettivi da come l'uomo guidava, hanno deciso di fermarlo

Tutto è iniziato quando gli agenti, insospettiti dalla condotta di guida dell'automobilista, finalizzata proprio a eludere il controllo, hanno deciso di bloccare il veicolo per una verifica approfondita.

Su di lui due ordini di arresto turchi con pene sopra ai 20 anni di reclusione

L’intuizione si è rivelata poi vincente: dagli accertamenti è emerso che sul cittadino straniero pendevano due ordini di arresto emessi dall’Autorità Giudiziaria turca per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, con pene previste superiori a vent’anni di reclusione.

Gli agenti hanno arrestato subito l’uomo e lo hanno associato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti.