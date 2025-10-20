A10, camion perde parte del carico: cioccolatini finiscono sull'asfalto

Curioso incidente sulla A10 all'altezza di Cogoleto nel tardo pomeriggio del 20 ottobre. Per cause ancora in fase di accertamento un camion si è intraversato e parte del carico è finito sulla carreggiata. Il mezzo pesante trasportava cioccolatini.
L'incidente in A10 a Cogoleto
Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale per gestire le operazioni di rimozione del materiale finito sulla carreggiata e il ripristino della viabilità. Illeso l'autista del mezzo pesante.
