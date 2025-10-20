A10, camion perde parte del carico: cioccolatini finiscono sull'asfalto

L'intervento dei mezzi di soccorso all'altezza di Cogoleto

Curioso incidente sulla A10 all'altezza di Cogoleto nel tardo pomeriggio del 20 ottobre. Per cause ancora in fase di accertamento un camion si è intraversato e parte del carico è finito sulla carreggiata. Il mezzo pesante trasportava cioccolatini.

L'incidente in A10 a Cogoleto

Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale per gestire le operazioni di rimozione del materiale finito sulla carreggiata e il ripristino della viabilità. Illeso l'autista del mezzo pesante.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook