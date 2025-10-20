Cronaca

A10, camion perde parte del carico: cioccolatini finiscono sull'asfalto

L'intervento della polizia in A10 per un camion intraversatoL'intervento dei mezzi di soccorso all'altezza di Cogoleto

Curioso incidente sulla A10 all'altezza di Cogoleto nel tardo pomeriggio del 20 ottobre. Per cause ancora in fase di accertamento un camion si è intraversato e parte del carico è finito sulla carreggiata. Il mezzo pesante trasportava cioccolatini.

L'incidente in A10 a Cogoleto

Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale per gestire le operazioni di rimozione del materiale finito sulla carreggiata e il ripristino della viabilità. Illeso l'autista del mezzo pesante.

