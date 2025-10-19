Muoiono in un incidente stradale, i loro organi salvano sette persone

Salveranno sette persone gli organi di un uomo e di una giovane donna, tragicamente deceduti all'ospedale San Martino di Genova, dove erano stati trasportati in condizioni disperate a seguito di due distinti incidenti stradali avvenuti nel genovesato e nello spezzino.

Un uomo morto dopo un incidente stradale nel genovesato

Il primo caso riguarda un uomo di circa 50 anni, coinvolto nei giorni scorsi in un grave incidente in moto lungo una provinciale nell'entroterra di Genova. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo dopo aver accusato un malore improvviso, cadendo rovinosamente sull'asfalto. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma nonostante i loro sforzi, l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Grazie al suo consenso preventivo alla donazione degli organi, i medici hanno potuto procedere al prelievo di polmoni e fegato. Quest'ultimo è stato già trapiantato al centro di Genova, offrendo una seconda chance di vita a un paziente in lista d'attesa.

La giovane morta dopo un incidente stradale nello spezzino

Il secondo caso riguarda invece una giovane donna di 32 anni, tenente di Vascello della Marina Militare italiana, coinvolta in un incidente stradale a bordo della sua moto nello spezzino. Trasportata anch’essa in condizioni gravissime all'ospedale San Martino, non è riuscita a superare le importanti ferite riportate. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi, atto che ha permesso di salvare cinque persone in attesa di trapianto.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook