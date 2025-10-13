Pusher diciottenne nasconde mezzo kg di hashish in camera: arrestato

La Squadra Mobile genovese ha arrestato per spaccio un ragazzo genovese di 18 anni ad Albaro che nei giorni scorsi era stato notato mentre cedeva hashish a un coetaneo. Perquisito, è stato trovato in possesso delle banconote appena ricevute e di ulteriori 14 grammi di cannabis. Estesa anche al domicilio, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa mezzo chilo di cannabis, divisa in panetti, nascosta nel cassetto del comodino e 3500 euro in contanti occultati nell'armadio, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Utilizzava Whatsapp per concordare gli scambi di droga

Il ragazzo è stato arrestato e da successivi accertamenti è emerso che utilizzava Whatsapp per concordare lo scambio di sostanza stupefacente con i clienti. All'esito della direttissima di questa mattina, l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook