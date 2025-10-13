Cronaca

Torna alla homepage

Pusher diciottenne nasconde mezzo kg di hashish in camera: arrestato

Sequestrati a casa sua 3.500 euro in contanti
48 secondi di lettura
di d.vass

La Squadra Mobile genovese ha arrestato per spaccio un ragazzo genovese di 18 anni ad Albaro che nei giorni scorsi era stato notato mentre cedeva hashish a un coetaneo. Perquisito, è stato trovato in possesso delle banconote appena ricevute e di ulteriori 14 grammi di cannabis. Estesa anche al domicilio, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa mezzo chilo di cannabis, divisa in panetti, nascosta nel cassetto del comodino e 3500 euro in contanti occultati nell'armadio, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Utilizzava Whatsapp per concordare gli scambi di droga

Il ragazzo è stato arrestato e da successivi accertamenti è emerso che utilizzava Whatsapp per concordare lo scambio di sostanza stupefacente con i clienti. All'esito della direttissima di questa mattina, l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS