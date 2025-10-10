The crypto show- Episodio 4 - Crypto e Finanza Personale

In questa puntata abbiamo due giovani esperti di finanza personale:

da un lato, Riccardo Zanetti, YouTuber e imprenditore, noto per la sua capacità di rendere accessibili i contenuti di finanza e imprenditoria per un vasto pubblico; dall’altro, Tommaso Marangoni, definito dal Sole24Ore il “Ragazzo prodigio delle crypto”: trader e formatore, ha iniziato il suo viaggio nel mondo delle criptovalute da giovanissimo.