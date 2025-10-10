In questa puntata abbiamo due giovani esperti di finanza personale:
da un lato, Riccardo Zanetti, YouTuber e imprenditore, noto per la sua capacità di rendere accessibili i contenuti di finanza e imprenditoria per un vasto pubblico; dall’altro, Tommaso Marangoni, definito dal Sole24Ore il “Ragazzo prodigio delle crypto”: trader e formatore, ha iniziato il suo viaggio nel mondo delle criptovalute da giovanissimo.
The crypto show- Episodio 4 - Crypto e Finanza Personale
23 secondi di lettura
di r.c.
In questa puntata abbiamo due giovani esperti di finanza personale:
TAGS
Ultime notizie
- In Liguria mancano i vigili del fuoco, scatta lo stato di agitazione nel comando di Savona
- Il Genoa Women porta a Roma la sua grande voglia di rivincita
- Pallanuoto, la Pro Recco giocherà a Genova per i prossimi due anni
- Commissione Comunale su Amt, la richiesta di Primocanale di trasmetterla in diretta
- The crypto show- Episodio 4 - Crypto e Finanza Personale
- La quarta edizione dell'Expo dei produttori liguri tra show cooking e degustazioni
IL COMMENTO
Genova 1970, sono passati 55 anni lasciando un segno indelebile
Flotilla, piazze, interessi nascosti, contraddizioni: il flop della politica