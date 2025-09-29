Aggredisce la compagna, poi distrugge l'ambulanza intervenuta: arrestato

Prima ha aggredito la compagna e i passanti che hanno provato a intromettersi per proteggere la donna, poi ha distrutto i vetri dell'ambulanza che è intervenuta. È successo nel pomeriggio di ieri nel quartiere di San Quirico, in Valpolcevera.

Il litigio si è presto trasformato in violenza

L'uomo, di origine sudamericane, era ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti. Per cause ancora in fase di accertamento, tra lui e la compagna sarebbe scoppiato un litigio, che nel giro di poco si è trasformato in violenza. A quel punto, diversi passanti hanno provato a calmare e fermare l'uomo, ma tutti sono stati spintonati e insultati a loro volta.

L'uomo ha distrutto i vetri dei portelloni dell'ambulanza intervenuta

Sul posto è intervenuta il 118 con una ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo: alla vista del mezzo di soccorso, il sudamericano è andato su tutte le furie e, forse con una pietra, ha distrutto i vetri dei portelloni posteriori del mezzo. La sua rabbia non si è fermata neanche alla vista dei soccorritori e dei poliziotti che, dopo una colluttazione, sono riusciti a fermarlo e arrestarlo.

