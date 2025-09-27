Crolla parte di un edificio dell'Anas, chiusa e riaperta la statale Centro Croci

In tarda mattinata, forse a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, sulla statale Cento Croci è crollata parte di un edificio di proprietà dell'Anas e una piccola porzione privata. Solo per un caso non sono state coinvolte le auto in transito lungo la statale 523 Sestri Levante - passo di Cento Croci in località Madonnetta. La strada che collega il mare alla val di Vara è stata chiusa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e dell'Anas con uomini e mezzi. Dopo alcune ore di lavoro delle ruspe i detriti sono stati in parte tolti e la statale riaperta a senso unico alternato con ordinanza del sindaco di Castiglione Chiavarese Giovanni Collorado.
