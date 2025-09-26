Carabinieri, cambio ai vertici: presentati i nuovi ufficiali per Genova

"L'attenzione è altissima sulla criminalità organizzata anche perché Genova è uno dei poli industriali ed economici più importanti in Italia e quindi gli appetiti della criminalità organizzata sono forti anche in questa zona". Così il tenente colonnello Marco Alesi, nuovo comandante del Reparto operativo del capoluogo ligure. Alesi arriva dall'ufficio Criminalità organizzata, eversione e terrorismo del comando generale dell'Arma, dove era aveva il ruolo di addetto alla sezione Eversione e terrorismo e di capo della sezione Criminalità organizzata.

Presentati i nuovi ufficiali arrivati nel capoluogo ligure

Il comandante provinciale Alessandro Magro ha presentato anche i nuovi ufficiali arrivati nel capoluogo ligure. Il maggiore Silvio Cau, proveniente dal comando compagnia carabinieri di Venaria Reale (Torino), dirigerà il Nucleo radiomobile di Genova. Il capitano Marco Colì è il nuovo comandante della compagnia di Sampierdarena. Il tenente Matteo Bellitto è il nuovo comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia San Martino. Infine il tenente Claudia Torri è il nuovo comandante del nucleo operativo della compagnia Centro.

