Incidente in moto sulla statale della Fontanabuona, gravissima una ragazza

È stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso la ragazza di circa 25 anni che questa mattina, qualche minuto dopo le nove, si è schiantata con la moto sulla strada statale 225 della Fontanabuona, in località Bavaggi nel comune di San Colombano Certenoli.

I soccorsi

La ricostruzione e la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, subito intervenuti sul posto insieme al 118, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la giovane abbia perso autonomamente il controllo del mezzo dopo che, in una curva, ha centrato in pieno lo spigolo di un furgone posteggiato ai lati della strada. L'urto è stato violentissimo. Scattato l'allarme, il medico intervenuto ha richiesto il trasporto d'urgenza dell'elicottero Drago, che ha trasportato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

La strada è stata chiusa al traffico per più di mezz'ora per consentire i soccorsi all'altezza di Bavaggi, al confine con Carasco.

