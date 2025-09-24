Il Comitato no forno davanti a Tursi: "Nulla vale più della salute"

"Nulla vale più della salute". Così il Comitato no forno elettrico Genova, insieme ai cittadini di Cornigliano e di Genova ha protestato con un flash mob di dieci minuti davanti a Palazzo Tursi in via Garibaldi.

Il flash mob

Le cittadine e i cittadini hanno indossato tute bianche e hanno ricordato tre articoli della Costituzione italiana: l'articolo 32, il diritto fondamentale alla salute, l'articolo 41 che spiega come l'iniziativa economica non possa arrecare danno alla salute e all’ambiente e il principio di precauzione europeo.

Il Comitato ribadisce la richiesta ai Garanti per l’Infanzia della Regione e del Comune di Genova di esporsi pubblicamente a tutela dei diritti dei bambini e dei minori che vivono a Cornigliano. Allo stesso tempo, si chiede alle istituzioni di installare centraline di monitoraggio ambientale, strumenti indispensabili per garantire trasparenza sui dati e tutela della salute pubblica, anche in relazione all’avvio del nuovo impianto DAC e al progetto di forno elettrico ad arco.

