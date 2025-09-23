Incidente sulla A10, si ribalta un autoarticolato. Un ferito lieve

Incidente sulla autostrada A10, oggi pomeriggio, fra Arenzano e Varazze dove il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del proprio mezzo e ha finito la sua corsa su di un fianco. L'autista è uscito autonomamente dal mezzo. Leggermente ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area. Il traffico autostradale si è rallentato ma non bloccato. Sul posto sono intervenuti anche la Polstrada, il 118 e il personale della viabilità.

