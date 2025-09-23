Voltri, riaperta via delle Fabbriche dopo la frana di ieri

E' stata riaperta oggi pomeriggio via delle Fabbriche, interessata ieri da una grossa frana all’altezza del civico 12R. Questa mattina, il geologo incaricato dal Comune di Genova aveva effettuato un sopralluogo nel punto oggetto del dissesto, sulle alture di Voltri. "Il nostro tecnico – spiega l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici Massimo Ferrante – ha verificato che la frana è stata provocata da una pianta di acacia che ha divelto una piccola quantità di ammasso roccioso, provocando il rotolamento di alcune pietre fino in carreggiata. Sono state date istruzioni ad Aster per la messa in sicurezza con l’utilizzo di circa 25 metri di new jersey per trattenere eventuale materiale che ancora dovesse ancora staccarsi. Domani mattina interverrà un’impresa incaricata per un intervento più approfondito di eliminazione di eventuale materiale soggetto a possibili distacchi. Durante le lavorazioni di domani è previsto l’impiego di movieri o impianto semaforico temporaneo e, se necessario, l’ausilio della Polizia Locale".

