Addio a Michael Gueye, il gentile senegalese che parlava genovese e conquistava tutti

Michael Gueye, un volto conosciuto e amato sulle spiagge genovesi, è morto improvvisamente ieri a causa di problemi cardiaci. Senegalese di 67 anni, viveva a Genova da molti anni e aveva imparato a parlare il genovese. Molti lo ricorderanno per le sue espressioni inconfondibili come "ciapa la gallina" o "abbi fede", che utilizzava con il sorriso sulle nostre spiagge. Tifosissimo del Genoa, non perdeva occasione per battibeccare scherzosamente con i sostenitori della Sampdoria, ma era amato da tutti per la sua gentilezza e simpatia.

Il suo sogno più grande era tornare un giorno nel suo paese, il Senegal, per riabbracciare la sua famiglia, ma purtroppo quel momento non è arrivato.