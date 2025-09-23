Gli mette un proiettile nella buca delle lettere dopo una lite: in casa aveva armi modificate

Trova un proiettile nella buca delle lettere e avverte il 112. È successo ieri in via Villini Rollini, a Sestri Ponente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno scoperto che l’uomo di recente aveva litigato con un settantenne del suo palazzo.

A insospettire i carabinieri è stata una passata denuncia per possesso di armi modificate

I militari, dopo avere accertato che l'anziano in questione era stato denunciato tempo prima per possesso di armi modificate, hanno subito effettuato una perquisizione che ha permesso di trovare una pistola scacciacani modificata e in grado di sparare dello stesso calibro, 22, del proiettile rivenuto nella cassetta delle lettere.

Nell'appartamento un piccolo arsenale

Non solo: nell’appartamento i carabinieri hanno trovato altre armi, due pistola tiro a segno anche queste modificate. L'uomo, che ha rischiato l'arresto, se l'è cavata con una denuncia per la detenzione delle armi modificate perché la pistola era detenuta all’interno della detenzione.

