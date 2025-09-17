Il regalo al Gaslini degli imprenditori non vedenti Shadi e Seba insieme alla mamma di Cesare

“Un gesto semplice per ognuno, che insieme fa la differenza”. Così l'ospedale pediatrico Gaslini commenta la donazione da parte di mamma Shadia e papà Sebastiano (in arte @videociecato), con il supporto di Valentina Mastroianni, mamma di Cesare, che, tramite Gaslininsieme, hanno regalato due set di laringoscopi per il reparto di Anestesia e Terapia del Dolore Acuto e Procedurale, diretto da Andrea Wolfler. Si tratta di strumenti fondamentali per garantire sicurezza e cura in sala operatoria, dal bambino piccolo al ragazzo grande.
I tre, tramite i social, hanno raddoppiato la cifra
"Si tratta di strumenti essenziali e questa donazione ci ha permesso di aggiornare e migliorare la dotazione della sala operatoria - racconta Andrea Wolfler - Set completi come questi sono fondamentali per poter intervenire in sicurezza su pazienti di tutte le età“. All’inizio l'obiettivo era acquistare un solo laringoscopio, ma grazie all’amicizia con Valentina, mamma di Cesare, il piccolo paziente del Guscio scomparso e alla straordinaria rete di amici e sostenitori sui social (e non solo), sono riusciti a raddoppiare la cifra raccolta e a donare ben due set completi.
"Da bambini siamo stati seguiti con attenzione e volevamo restituire qualcosa"
"Questa donazione nasce anche dalla nostra esperienza personale: da bambini siamo stati seguiti con attenzione qui al Gaslini, e oggi volevamo restituire qualcosa - commenta Sebastiano -. Qui ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia: medici e infermieri ci hanno trattato come tutti gli altri, senza differenze. Grazie a loro, molte difficoltà sono state superate e la nascita della nostra bimba è stata seguita con grande cura. Volevamo ringraziare e contribuire a garantire lo stesso supporto ad altre famiglie".
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Matte non c’è più, smettiamola di chiamarle tragedie
Ex Ilva, Genova sempre più nei guai: governo confuso e Salis reticente