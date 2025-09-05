Infarto nel parcheggio dell'autogrill, uomo soccorso dalla polizia stradale

Un intervento rapido e coordinato della polizia stradale di Sampierdarena ha permesso di salvare la vita di un uomo colpito da infarto nell’area di servizio Sant’Ilario Nord, lungo l’autostrada A12, nel comune di Genova.



Nel pomeriggio di lunedì, due pattuglie della sottosezione di Sampierdarena, di passaggio nell’area di servizio, sono state allertate dal conducente di un autocarro, preoccupato per le condizioni di salute del suo passeggero. Gli agenti, rendendosi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente prestato un primo soccorso, mantenendo la calma e attivando la centrale operativa per richiedere l’intervento dei sanitari. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza, e il medico di bordo ha confermato che il paziente era stato colpito da un infarto, necessitando di cure ospedaliere urgenti.

Per garantire un trasferimento rapido, gli agenti hanno scortato l’ambulanza, aiutandola a superare il traffico congestionato dell’autostrada. Grazie a questa azione tempestiva, il paziente è giunto all’ospedale Galliera di Genova, dove ha ricevuto le cure necessarie che gli hanno salvato la vita. L’intervento della Polizia Stradale si è rivelato decisivo, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza e della preparazione delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. Un esempio di professionalità che ha fatto la differenza tra la vita e la morte.



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook