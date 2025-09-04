Gruppo di ragazzini rincorre e prende a pietrate un cucciolo di cinghiale. La denuncia da Rapallo

Sta facendo il giro dei gruppi di quartiere a Rapallo il video di un gruppo di ragazzini che, intorno alle 5 del mattino, avrebbe rincorso e lanciato pietre contro un cucciolo di cinghiale all'interno dei giardini Parco Emilio de Martino, vicino alla stazione.

Il video che riprende i giovani rincorrere l'animale

La ripresa è stata fatta da un residente, che racconta di aver visto il gruppo di giovanissimi scavalcare ed entrare nel parco poco prima delle cinque del mattino. A quel punto i ragazzi avrebbero rincorso per diverso tempo l'animale, "spaventato a morte". Diverse le chiamate al 112.

Rischio denuncia e multa per maltrattamento animali

Se il tutto venisse confermato e i giovani venissero identificati, potrebbero rischiare una denuncia per maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.): "per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". La pena può arrivare fino a 18 mesi di reclusione o multa fino a 30mila euro.

