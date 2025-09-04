Cronaca

Per funghi in un terreno privato, aggredito il proprietario

di Redazione

Sarebbe una questione legata ai funghi il motivo dell'aggressione ai danni di un giovane avvenuta a Carro, in Alta Val di Vara nello Spezzino.

La lite è scoppiata mercoledì pomeriggio 

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mercoledì pomeriggio un ragazzo di circa vent'anni si trovava all'interno di un terreno di sua proprietà, quando avrebbe visto avvicinarsi uno sconosciuto. Dopo avergli chiesto conto della sua presenza in un'area privata, sarebbe nato un diverbio, sfociato in un confronto fisico.

A chiamare forze dell'ordine e 118, un famigliare del giovane, attirato dalla concitazione

A chiamare forze dell'ordine e 118, un famigliare del giovane, attirato dalla concitazione. La vittima, il proprietario del terreno, ha riportato ferite alla testa, curate sul posto dalla Pubblica assistenza Croce Verde di Carro e in seguito presso l'ospedale di Lavagna, dove è arrivato in codice giallo. Sul fatto indagano i carabinieri di Sesta Godano. 

