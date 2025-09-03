Auto finita nel fiume Lavagna, recuperata dai vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggi del 2 settembre un veicolo è stato segnalato nel fiume Lavagna, all'altezza di via Gazzo. I vigili del fuoco hanno così provveduto a verificare che all'interno non ci fossero persone. Dopo una prima ispezione, gli operatori hanno ancorato il veicolo e - tramite un argano a mano - hanno potuto ribaltare il veicolo e fare una verifica completa dell'abitacolo, che risultava vuoto. Sul posto presenti anche i carabinieri e i militi del 118.

