Ruba un cellulare in una Rsa, 44enne arrestato

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di un 44enne, di fuori provincia, denunciandolo anche per ricettazione.

Gli agenti di una volante ieri pomeriggio sono intervenuti, dopo una segnalazione, in piazza Luccoli dove il 44enne aveva infastidito i passanti.

Gli operatori, dopo averlo rintracciato, lo hanno fermato scoprendo durante la sua identificazione che aveva a suo carico un aggravamento della misura cautelare con relativa custodia cautelare in carcere.

La successiva perquisizione personale ha consentito agli agenti di trovare l’uomo in possesso di due cellulari di dubbia provenienza, dei quali uno risultato rubato, nel corso della mattina, in una struttura RSA, dall’ingresso della reception.

Il 44enne è stato così accompagnato presso il carcere di Marassi.

