Viaggiava con 25 mila euro in contanti nascosti nella valigia, fermato dalla Finanza

di redazione

 Viaggiava con 25 mila euro, in banconote da 50 e 100 euro, il cittadino di nazionalità irachena atterrato al Riviera Airport di Villanova d'Albenga (Savona) con un volo privato proveniente dalla Romania. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza gli hanno sequestrato il denaro, occultato tra gli effetti personali nel bagaglio dell'uomo che ha versato a titolo di oblazione l'importo di 5 mila euro, definendo subito la violazione.

Il cittadino iracheno aveva infatti dichiarato di non detenere denaro contante per un valore pari o superiore al limite di 10mila euro consentito per l'ingresso in Italia.

In questi primi mesi del 2025 i voli extra Ue al Riviera Airport di Albenga sono aumentati del 25%. I mesi estivi, che da sempre registrano una forte presenza di turismo estero in Liguria, hanno reso quindi necessaria una intensificazione delle attività di verifica congiunte svolte da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza.

