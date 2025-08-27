Cronaca

Neonata soccorsa in autostrada, scortata al Gaslini dalla polizia stradale

di An.De.
Alle ore 11:20 di oggi, nell’area di parcheggio A12 Campodonico, tra i caselli di Chiavari e Rapallo, una pattuglia della Polizia Stradale di Sampierdarena, in transito, ha notato un’autovettura privata con a bordo una famiglia diretta a Torino. All’interno del veicolo, oltre ai genitori, era presente una neonata di cinque mesi con evidenti difficoltà respiratorie.
 
I genitori hanno richiesto un intervento urgente per raggiungere un ospedale. La pattuglia, in coordinamento con la sala radio, ha prontamente scortato il veicolo fino all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini, superando una coda nell’area di Recco. La bambina è stata immediatamente affidata alle cure del pronto soccorso dell’ospedale.
 
