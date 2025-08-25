Cronaca

Incidente a Lumarzo, si taglia con la motosega: grave all'ospedale

di a.p.

Incidente a Lumarzo. Un uomo di circa 60anni si è procurato una ferita al braccio mentre stava lavorando con una motosega. Il fatto è capitato a metà mattina in località Boasi a Lumarzo. 

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario con l'automedica e la croce verde di Lumarzo che ha prestato le prime cure al ferito. L'uomo è stato stabilizzato, era stabile e cosciente.

Visto la situazione per agevolare e velocizzare il trasporto in ospedale è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. Il ferito è stato quindi trasferito all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.  

