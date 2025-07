Allagamenti per pioggia forte a Savona, caduti oltre 80 millimetri

Immagine d'archivio

In tre ore questa mattina la cumulata di pioggia sull'area della città di Savona ha raggiunto gli 82 millimetri: una pioggia abbondante e circoscritta all'area della città e dei primi comuni della provincia, che domenica alle 10 circa ha causato allagamenti nelle vie del centro, nella zona della stazione ferroviaria, ma anche in autostrada. Sono trenta i garage allagati e molte le chiamate per alberi caduti, auto bloccate dall'acqua.

Cumulata di 82 mm

In particolare, fra Finale Ligure e Savona si è formata una struttura temporalesca molto intensa, che ha fatto cadere 51.2 mm in un'ora e 82 millimetri in tre ore proprio su Savona.Temporali sparsi che sul Centro-Ponente erano previsti anche nei bollettini di Arpal, innescati dalla possibile formazione di una linea di convergenza tra venti da sudest e da nordovest. Non si è trattato comunque di fenomeni forti.

Strade allagate

Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco di Savona per piccoli allagamenti: segnalati nell'area antistante la stazione ferroviaria, poco oltre in via Stalingrado, ma anche in autostrada lungo la A10, proprio intorno al nodo savonese dove si sono create code a tratti, anche verso l'immissione sulla A6 Savona-Torino, proprio nei minuti di pioggia più intensa.

Allagati 30 garage

A Savona le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per il recupero di un’auto bloccata dall'acqua, una fuga di gas e un ascensore bloccato, ma anche per un albero caduto sui cavi elettrici. Si sono allagati 30 garage con circa un metro d’acqua. In via San Bartolomeo del Bosco è stato rimosso un albero caduto su cavi elettrici. In via Nizza è stato necessario intervenire per danni dovuti al maltempo, con il livello dell'acqua tra 1,5 e 2 metri.

Anche in provincia di Savona ci sono state diverse chiamate sempre riconducibili al maltempo: a Magliolo i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale, a Loano le squadre sono intervenute per i danni che l’acqua aveva creato all'interno di un’abitazione.

